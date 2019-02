Novellino-Catania, un’idea (concreta) di ieri pomeriggio. E alle 13.30…

Non c’erano accordi definitivi per Carmine Gautieri al Catania, come vi abbiamo ricordato nel pomeriggio di ieri. Quindi non si poteva dire “è fatta” per il suo trasferimento in Sicilia al posto dell’esonerato Sottil. E proprio da ieri pomeriggio vi abbiamo dato un nome assolutamente a sorpresa, quello di Walter Novellino, ribadito nella serata di ieri e soprattutto stamattina quando vi abbiamo anticipato gli accordi raggiunti. Da pochi minuti è anche ufficiale. Accordi che sono stati confermati anche da chi ha ripreso la nostra notizia facendo “copia incolla” e magari chiedendo scusa a Gautieri per averlo mandato a… Catania con sicurezza e certezze assolute (che non c’erano). Ora Novellino si prepara a lasciare Perugia con il volo delle 13,30 direttamente per Catania, senza dover raggiungere Roma in auto come sembrava in un primo momento. Contratto fino a giugno e tanta voglia di rimettere a posto una situazione che nelle ultime settimane non ha avuto continuità nei risultati.

Foto: sito ufficiale Avellino