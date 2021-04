Nove anni fa la scomparsa di Morosini. Il ricordo del mondo del calcio

“Tutte le bandiere sventolano insieme per onorare il tuo ricordo. Sarai sempre uno di noi”. Questo è il messaggio che la Lega B ha voluto pubblicare per il ricordo di Piermario Morosini, scomparso nove anni fa in quel Pescara-Livorno. Anche le sue ex squadre, attraverso i propri canali social hanno dedicato un pensiero: dal Vicenza che ha semplicemnte scritto “Sempre con noi” al Padova: “Non ci dimentichiamo di questo ragazzo straordinario”. Anche la Lega Serie A ha dedicato un pensiero.

❤️ Ciao #Moro, nove anni fa, quel giorno maledetto. Tutte le bandiere sventolano insieme per onorare il tuo ricordo. Sarai sempre uno di noi. #PiermarioMorosini #Morosini

9 anni con Mario nel cuore.

Il 14 aprile 2012 l’ex biancoscudato Piermario #Morosini ci lasciava, all’improvviso, sul campo dello Stadio Adriatico di Pescara.

Il 14 aprile 2012 l'ex biancoscudato Piermario #Morosini ci lasciava, all'improvviso, sul campo dello Stadio Adriatico di Pescara.

Il Calcio Padova non dimentica questo ragazzo straordinario.

Sono già passati 9 anni, ma il tuo ricordo è sempre con noi.

Sono già passati 9 anni, ma il tuo ricordo è sempre con noi.

Ciao Moro ❤#PiermarioMorosini #Moro25

Piermario left us 9 years ago.

Piermario left us 9 years ago.

He will be forever with us ♥️#SerieATIM #WeAreCalcio

Foto: Zimbio