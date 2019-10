Novara, Triestina e Potenza: i tre volti sorridenti del weekend di Serie C

Successi pesanti, al netto di classifiche e gironi, diversi. Da Nord a Sud, da Est ad Ovest, continua ad appassionare la stagione 2019/2020 di Serie C, mai come quest’anno pregna di piazze importanti. Che sognano, nel bene e nel male, di tornare protagoniste.

È il caso della Triestina, la delusa della finale playoff della scorsa stagione. Un inizio tribolato, culminato in un doppio cambio d’allenatore, con Gautieri che in settimana ha preso in mano le redini della crisi alabarda, dando subito una piccola svolta. Nella sfida di ieri con la capolista Padova, l’impatto del nuovo tecnico si è rivelato decisivo, con i giuliani capaci di trovare 3 punti che danno ossigeno ad una classifica fino ad ora tutt’altro che sorridente.

Da un girone all’altro, da est a ovest. Si, perchè si sorride anche a Novara, con gli azzurri che hanno piegato la Carrarese in una delle gare più frizzanti della stagione. Un 2-1 che vale ai piemontesi il quinto posto del girone A, in coabitazione con il Siena, a -3 dal secondo occupato dal Renate.

Da Nord, poi, si scende fino al Meridione, dove davanti a tutti c’è – e con merito – chi non ti aspetti. Perchè Ternana e Reggina corrono, il Bari anche, ma un pò meno. Ma, a sprintare più di tutti, è il Potenza di Ricci e Ferri Marini che piega a domicilio il Catanzaro di Auteri e continua a precedere tutti in uno spettacolare girone C.

Da Trieste a Novara, passando per Potenza: sono questi i tre volti sorridenti della giornata numero 10 di Serie C.

Foto: Novara Twitter