Novara, l’ex presidente Cianci nella bufera: denunciato per il possesso di 200mila euro non giustificati

Marcello Cianci da poche ore è l’ex presidente del Novara, questa sera infatti ha presentato le dimissioni dal suo ruolo nella società piemontese. Secondo quanto riporta La Stampa l’imprenditore sarebbe stato denunciato per ricettazione dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria dopo essere stato trovato in possesso di 200 mila euro in contanti di cui non ha saputo spiegare la provenienza.