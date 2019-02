Novara, è ufficiale l’esonero di Viali. In questi minuti la firma di Sannino

William Viali non è più l’allenatore del Novara. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, adesso è arrivata anche la comunicazione del club piemontese. Il sostituto sarà Giuseppe Sannino, come vi abbiamo riferito ieri, che proprio in questi minuti sta firmando il contratto fino a giugno. Questa la nota ufficiale sull’esonero di Viali: “La Società Novara Calcio, in data odierna, comunica l’interruzione della collaborazione professionale con l’allenatore William Viali. Il Club ringrazia in maniera sincera il Mister per l’impegno e la dedizione profusi alla guida della squadra”.

Foto: Twitter ufficiale Novara