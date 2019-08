Nottingham Forest, ufficiale l’arrivo in prestito di John Bostock

Attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali. il Nottingham Forest ha ufficializzato l’acquisto in prestito dal Tolosa di John Bostock. Questa la nota: “Il Nottingham Forest è lieta di annunciare la firma del prestito del centrocampista John Bostock dal Tolosa. L’inglese di 27 anni si unisce ai “The Reds” in prestito, per la durata della stagione 2019-2020″.

Foto: Twitter Nottingham Forest