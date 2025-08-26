Nottingham Forest scatenato: nel taccuino non solo Molina

26/08/2025 | 12:20:25

Il mercato del Nottingham Forest non è ancora terminato. Il club della contea del Nottinghamshire ha in serbo ancora altri colpi in canna, dopo aver concluso le trattative per Douglas Luiz, Jair Cunha, Igor Jesus, James McAtee, Arnaud Kalimuendo, Dan Ndoye e Omari Hutchinson. Un supermercato, nulla da aggiungere. Ma la squadra mercato del Forest starebbe valutando delle opzioni nuove sulle corsie di destra e di sinistra. Il Nottingham Forest, stando a quanto riferisce The Athletic, vorrebbe portare alla corte dei Tricky Trees Joaquin Seys o Victor Kristiansen per la sinistra, mentre per il lato opposto Nahuel Molina e Lutsharel Geertruida.

Foto: Instagram Atletico Madrid