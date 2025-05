Nottingham Forest, paura per Awoniwi: indotto il coma farmacologico dopo l’operazione all’addome

14/05/2025 | 10:01:22

Sono ore di ansia per l’attaccante Taiwo Awoniwi dopo il grave infortunio rimediato nella sfida tra Nottingham Forest e Leicester. Attesa e angoscia per l’attaccante del Nottingham Forest: a causa di complicazioni durante l’intervento all’addome seguito a un incidente di gioco, i medici hanno deciso di indurre il coma farmacologico per stabilizzarne le condizioni. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

FOTO: Instagram Awoniwi