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Nottingham Forest, niente riscatto per Lucca. L’attaccante rientra a Napoli

10/06/2026 | 13:32:54

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Il Nottingham Forest con una nota ufficiale comunica di non aver riscattato Lucca. Il gigante italiano dopo sei mesi di Erasmus in Inghilterra, farà ritorno in un Napoli che troverà cambiato e magari anche lui potrebbe trovare nuove risposte con gli Azzurri. Queste le parole del club inglese: “Lorenzo Lucca tornerà alla SSC Napoli dopo la conclusione del suo periodo di prestito al City Ground. Tutti a Nottingham Forest ringraziano Lorenzo per i il suo contributo mentre era a Trentside, augurando il meglio per i suoi prossimi passi”.

Foto: Instagram Napoli