Nottingham Forest, il presidente accoglie Postecoglou: “La scelta giusta per vincere trofei”

09/09/2025 | 14:56:12

Ange Postecoglou è il nuovo allenatore del Nottingham Forest. Il presidente e proprietario del club, Evangelos Marinakis, ha così parlato ai canali del club sulla scelta del tecnico: “Stiamo portando al Club un allenatore con un comprovato e costante record di vittorie. La sua esperienza nella guida di squadre ai massimi livelli, unita al desiderio di costruire qualcosa di speciale con noi al Forest, lo rende la persona ideale per aiutarci nel nostro percorso e raggiungere con continuità tutte le nostre ambizioni. Dopo la promozione in Premier League e una crescita costante stagione dopo stagione fino a raggiungere le competizioni europee, ora dobbiamo compiere il passo giusto per competere con i migliori e lottare per i trofei. Ange ha le credenziali e il curriculum per farlo, e siamo entusiasti che si unisca a noi in questo viaggio ambizioso”.

Foto: logo club