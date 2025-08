Nottingham Forest-Fiorentina 0-0: buona prova dei viola. La traversa salva gli inglesi

05/08/2025 | 22:49:23

Altro stop in Inghilterra per la Fiorentina di Pioli, che dopo la sconfitta contro il Leicester non va oltre lo 0-0 col Nottingham Forest, avversario comunque più intrigante e tosto rispetto ai Potters. Gara equilibrata ma che evidenzia la crescita dei toscani e con un brivido finale per gli inglesi, con Braschi che ha sfiorato il vantaggio nel finale. Da segnalare anche una traversa di Dodò.

NOTTINGHAM FOREST (4-4-2): Sels; Cunha (64′ Boly), Murillo (72′ Carmo), Milenkovic, Neco Williams (72′ Morato); Hudson-Odoi (64′ Jota Silva), Anderson (64′ Yates), Gibbs-White (64′ Sangaré), Ndoye (64′ Abbott); Jesus, Wood (72′ Stamenic). All. Nuno Espirito Santo.

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo (74′ Viti), Pongracic (74′ Marì), Ranieri (74′ Richardson); Dodò (74′ Parisi), Fagioli (74′ Kouadio), Ndour, Gosens (74′ Sabiri); Gudmundsson (74′ Fazzini); Dzeko (74′ Braschi), Kean (74′ Fortini). All. Pioli.

FOTO: X Fiorentina