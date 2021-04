Notte insonne per il Manchester City: tifosi del Dortmund svegliano gli avversari con fuochi d’artificio

Notte insonne per il Manchester City di Pep Guardiola, in quel di Dortmund. I giocatori inglesi sono stati svegliati in tre diversi momenti da fuochi d’artificio fatti esplodere dai tifosi del Borussia Dortmund al di fuori dell’albergo in un classico tentativo di “disturbo” alla vigilia di un match decisivo.

L’allenatore spagnolo ha deciso di annullare la seduta di allenamento mattutina di conseguenza, concedendo così un po’ di riposo fuori orario alla squadra che non aveva riposato al massimo nella notte.

Tra poche ore, i citiziens sono chiamati a difendere il vantaggio minimo conquistato all’andata, per 2-1, con un Borussia che vuole provare l’impresa clamorosa.