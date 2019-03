Notte fonda Roma: la Spal torna a vincere a Ferrara (2-1)

La SPAL ottiene 3 punti d’oro per la corsa alla salvezza. La squadra di Semplici torna alla vittoria in casa dopo 6 mesi dall’ultima volta e lo fa contro una brutta Roma. Il gol che spezza gli equilibri arriva al 22′ e lo firma Fares con un colpo di testa. Nella ripresa i giallorossi trovano il pari su calcio di rigore grazie a Diego Perotti. Il pareggio dura però pochissimo perché al 60′ Petagna si procura e trasforma il rigore del 2-1. Ranieri cade dopo la prima vittoria in casa conto l’Empoli e vede complicarsi sempre di più i piani Champions.

Foto: Twitter ufficiale SPAL

VENERDI 15/03

20.30 Cagliari-Fiorentina 2-1 (Joao Pedro, Ceppitelli – Chiesa)

SABATO 16/03

15.00 Sassuolo-Sampdoria 3-5 (Boga, Duncan, Babacar – Defrel, Quagliarella, Linetty, Praet, Gabbiadini)

18.00 Spal-Roma 2-1 (Fares, Petagna rig. – Perotti rig.)

20.30 Torino-Bologna

DOMENICA 17/03

12.30 Genoa-Juventus

15.00 Atalanta-Chievo

15.00 Lazio-Parma

15.00 Empoli-Frosinone

18.00 Napoli-Udinese

20.30 Milan-Inter

CLASSIFICA: Juventus 75; Napoli 57; Milan 51; Inter 50; Roma 47; Torino, Atalanta 44; Lazio**, Sampdoria 42; Fiorentina 37; Parma 33; Sassuolo 32; Genoa, Cagliari 30; Spal 26; Udinese** 25; Empoli 22; Bologna 21; Frosinone 17; Chievo* 10.

*Meno 3 punti di penalizzazione

**Una partita in meno