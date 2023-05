Notte da record per Ancelotti. Diventa l’allenatore con più presenze in Champions. Superato Ferguson

Comunque vada sarà una notte da record per Ancelotti. Il tecnico del Real Madrid è diventato l’allenatore con più panchine in Champions League: quella di questa sera contro il Manchester City è la 191ª che vale il sorpasso ai danni di Sir Alex Ferguson, fermo a 190. Ricordiamo che il tecnico italiano ha guidato nel massimo torneo continentale dal 1997 a oggi Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid (in due parentesi), Bayern Monaco e Napoli.