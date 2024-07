Noto (pres. Catanzaro) conferma: “Abbiamo scelto Caserta come nostro allenatore”

Tutto confermato: Fabio Caserta sarà il nuovo allenatore del Catanzaro. Ad annunciarlo è stato direttamente il presidente del club, Floriano Noto in conferenza stampa: “C’era anche Aquilani nei nostri pensieri per dare continuità al progetto tecnico iniziato con Vivarini, ma abbiamo scelto Caserta come nostro allenatore. Era stato seguito già lo scorso anno quando Vivarini era indeciso se continuare con noi o meno e sono sicuro che ci darà tanto, crediamo fortemente in lui. Ha vinto due campionati professionistici e una Panchina d’Oro, non abbiamo mai avuto un tecnico con questo biglietto da visita. Caserta è un allenatore calabrese, un uomo di parola e sono felice di aver ricostruito la coppia vincente con Polito. Due uomini che sono amici e che si conoscono benissimo, in passato abbiamo avuto qualche problema tra ds e allenatore, ora sicuramente non ce ne saranno”.

Foto: sito ufficiale Cosenza