Noslin, un gol pesantissimo per allontanare il mercato

14/12/2025 | 11:59:40

Tijjan Noslin ha segnato un gol pesantissimo, lo stesso che ha consentito alla Lazio di sbancare Parma in 11 contro 9 conquistando una vittoria che definirla preziosa è un eufemismo. Si tratta del secondo gol stagione per l’olandese, ma se quello contro il Lecce era stato ininfluente ai fini del risultato questo ha uno spessore enorme perché permette alla sua squadra di non restare troppo lontana dalla zona Europa. Se vogliamo, un autentico miracolo pensando a quanto accaduto dall’estate ai giorni nostri. Noslin è stato a lungo un potenziale uomo mercato, lo scorso luglio la Lazio aveva deciso di blindarlo per l’impossibilità di chiudere operazioni in entrata. Fino a qualche settimana, il suo futuro poteva sembrare in bilico, con la possibilità di fare uno scambio o di cederlo a titolo definitivo. Ma il gol di Parma, con le conseguenti parole di Sarri, può modificare – e non di poco – gli scenari.

Foto: sito Lazio