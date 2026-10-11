Noslin: “Se continuiamo così possiamo lottare per qualcosa di importante”

11/10/2026 | 17:30:26

Tijjani Noslin, migliore in campo di Lazio – Monza, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria ai danni della squadra di Juric. Di seguito le parole: “Siamo in corsa, è stata una partita simile a quella con il Milan. Gran primo tempo, siamo andati in difficoltà nella ripresa, importanti i tre punti. Siamo una squadra unita, Gattuso ci dà la giusta pressione, il gruppo è compatto. Se continuiamo così possiamo raggiungere grandi cose in questo campionato. Pinamonti? Importante avere l’apporto da parte di tutti, così diventa tutto più facile”.

Foto: Instagram Lazio