Noslin risponde a Delprato: Lazio-Parma termina 1-1

04/04/2026 | 22:38:57

Finisce 1-1 la gara del sabato sera tra Lazio e Parma. A Delprato risponde Noslin nella ripresa. Parma avanti all’Olimpico dopo pochi minuti. A sbloccarla al minuto 15 è Enrico Delprato, che anticipa tutti con una perfetta girata in mischia e capitalizza al meglio una punizione battuta in area da Valeri. Lazio che chiude il primo tempo comunque protestando per alcuni episodi dubbi. Nella ripresa gara non bella, la Lazio ci prova e trova la rete dell’1-1 al 77′ con Noslin.

Finisce 1-1, un pareggio che avvicina il Parma alla salvezza, con i ducali che salgono a 35. La Lazio sale a 44.

Foto: sito Lazio