Noslin, il no alle proposte estive e un gol per sbloccarsi

24/11/2025 | 18:51:31

Tijjani Noslin ha segnato il gol della liberazione contro il Lecce. La Lazio aveva dominato la partita senza riuscire a chiuderla, l’attaccante in contropiede ha chiuso la pratica e per lui è stata una liberazione. Noslin è al centro di valutazioni di mercato, ma i nodi verranno sciolti tra dicembre e gennaio. Già durante l’ultima sessione estiva c’erano stati rumors, ma la Lazio aveva deciso di non procedere proprio per il mercato bloccato. Arrivato con tante aspettative, adesso Noslin è il vice Dia in attesa del rientro di Castellanos, fin qui ha giocato soltanto spezzoni e il gol al Lecce potrebbe dargli un minimo di fiducia magari per risalire la corrente e per avere maggiore visibilità. Presto arriveranno le decisioni definitive: Noslin ha estimatori, soprattutto lontano dall’Italia, le cose possono cambiare nelle prossime settimane, ma fin qui sono state respinte tutte le proposte.

Foto: Instagram Lazio