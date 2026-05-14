Noslin: “Fa male chiudere così la Coppa Italia, ma sono grato per questo viaggio”

14/05/2026 | 23:20:35

Attraverso i social Noslin ha ringraziato i tifosi della Lazio per il calore mostrato durante la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter di Chivu: “Fa male chiuderla in questo modo, ma sono grato per il viaggio e con tutti coloro che sono stati con noi”. Noslin ha raccolto 71 presenze e 11 gol con la Lazio, 71 partite e 10 reti con il Fortuna Sittard, 28 presente e 10 centri con l’USV Hercules Utrecht e 17 match e 5 gol.

Foto: Instagram Lazio