Noslin: “Con il Verona gara speciale per me. Sarà dura, loro sono partiti bene”

Tijjani Noslin ha parlato ai canali ufficiali della Lazio alla vigilia della gara contro il Verona, sua ex squadra, e si è raccontato soffermandosi anche sull’importanza della partita che arriva dopo la pausa per le Nazionali: “Sarà una partita difficile. Loro sono partiti bene e hanno fiducia, noi però giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e dobbiamo fare di tutto per conquistare tre punti fondamentali per la classifica. Inizialmente non è stato facile, mi sono dovuto adattare a ogni aspetto di un grande club come la Lazio. Il mister, il suo staff e tutti i compagni di squadra mi aiutano quotidianamente. Voglio migliorare e fare la differenza, come quando giocavo a Verona. Sono sicuro che continuando a lavorare ci riuscirò. Ho poi la fortuna di potermi allenare con calciatori importanti, dai quali posso imparare molto. Profili che hanno anche una certa esperienza a livello euгоpео. Contro il Verona sarà davvero speciale per me. Ho vissuto mesi bellissimi a Verona, conquistando una salvezza indimenticabile. Troverò tanti ex compagni di squadra che sento ancora oggi. Non vedo l’ora di affrontarli”.

Foto: twitter Lazio