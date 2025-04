Noslin al 93′: 2-0 Lazio sul Bodo/Glimt, si va ai supplementari

La Lazio fa il suo pareggia il 2-0 dell’andata all’Olimpico e si conquista i tempi supplementari contro il Bodo/Glimt. E’ Noslin a spingere la Lazio all’extratime, dopo che il Bodo al 91′ aveva fallito

Assalto Lazio sin dall’inizio. Al 14′ prima occasione. Pedro mette una splendida palla al centro dell’area, ma non c’è alcun compagno che possa spingerla in rete. Al 21′, Lazio in vantaggio. La sblocca Castellanos. Isaksen crossa, Taty la mette dentro di tacco.

Al 24′, Castellanos prova la conclusione dalla distanza: la palla si perde alta sopra la traversa. Al 36′, Lazzari recupera un buon pallone e prova la conclusione direttamente in porta: la palla si perde non di molto sopra la traversa. Finisce 1-0 per la Lazio all’intervallo, svantaggio dimezzato per i romani.

Nella ripresa, al 64′ gigantesca occasione per la Lazio, con Castellanos che, a tu per tu col portiere, calcia veramente troppo debole. Haikin ci arriva. La grande chance ce l’ha anche il Bodo. Hauge arriva davanti a Mandas, para anche il portiere biancoceleste. La Lazio assalta fino alla fine la difesa del Bodo. Al 91′, chance clamorosa per il Bodo, Helmersen, solo a porta vuota, liscia e regala palla a Mandas. E la Lazio al 93′ colpisce. Da calcio d’angolo, palla in mezzo, serie di rimpalli, Noslin, entrato da due minuti, regala il 2-0 alla Lazio e i supplementari.

Foto: Instagram Lazio