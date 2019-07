Tramite i propri canali ufficiali, il Norwich ha comunicato il prolungamento di contratto di Teemu Pukki. L’attaccante finlandese ha rinnovato per altre tre stagioni, con opzione di ulteriore rinnovo per una quarta. “”Teemu Pukki ha firmato un nuovo contratto di tre anni con il Club, con opzione per un’ulteriore stagione”.

Foto Twitter Norwich