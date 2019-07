Norwich City, Robinson in arrivo…

Callum Robinson sta per sbarcare in Premier League. Il calciatore nato in Inghilterra ma naturalizzato irlandese, infatti, è stato autorizzato dal suo team, il Preston North End, formazione di Championship, a trattare con la sua nuova squadra, che secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra dovrebbe essere il Norwich City. La squadra allenata da Daniel Farke e neopromossa in Premier League starebbe puntando sul talento di Robinson per il proprio attacco. Si attende solo l’ufficialità…

Foto: Independent