Norvegia-Portogallo: si sblocca Gonçalo Ramos con un pallonetto

27/09/2026 | 22:09:55

Secondo tempo ricco di emozioni in Norvegia-Portogallo. Dopo il vantaggio nella prima frazione firmato da Joao Felix, non si è fatta attendere a lungo la risposta di Haaland, caparbio a respingere in rete una palla vagante in area di rigore. Passano appena due minuti e sale in cattedra Gonçalo Ramos: prima fredda con un cucchiaio Nyland dal limite dell’area e, dopo appena un minuto, è un fuorigioco minimo a strozzargli in gola l’urlo per la doppietta.

Foto: X Milan