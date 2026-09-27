Norvegia-Portogallo: a sorpresa fuori Ronaldo, gioca Gonçalo Ramos

27/09/2026 | 20:12:01

Il big match della seconda giornata di Nations League si gioca a Oslo. Norvegia e Portogallo, reduci da un estate ai poli opposti, guidano il Gruppo 4 con una vittoria a testa. La sorpresa, tra gli undici titolari, è chiaramente l’esclusione di Cristiano Ronaldo, preservato in vista dei prossimi due impegni ravvicinati da Jorge Jesus. Al posto dell’attaccante dell’Al Nassr gioca Gonçalo Ramos, il centravanti del Milan. Sponda Norvegia, invece, la formazione titolarissima è confermata con Haaland al centro dell’attacco, pronto a gonfiare le proprie statistiche in Nazionale.

Foto: X FIFA World Cup