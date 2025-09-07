Norvegia, piccolo incidente per Haaland che sbatte contro il portello del pullman: 3 punti di sutura al mento

07/09/2025 | 23:24:40

La Norvegia, dopo il turno di riposo , riprenderà domani la corsa alla qualificazione al prossimo Mondiale. la compagine Scandinava è giunta a Oslo, dove martedì affronterà la Moldavia con l’obiettivo di allungare in vetta a punteggio pieno.

All’arrivo allo stadio, leggero incidente per il bomber Erling Braut Haaland. L’attaccante del Manchester City infatti è involontariamente andato a sbattere contro il portello del pullman che si stava aprendo per permettere ai giocatori di recuperare le valigie. Un colpo contro il mento che lo ha ferito, e ha richiesto tre punti di sutura. Lo stesso giocatore ha postato sui social la foto e ci ha riso insieme a qualche compagno.

Foto: Instagram personale