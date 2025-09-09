Norvegia-Moldavia, le formazioni ufficiali
09/09/2025 | 20:00:26
In vista del match di questa sera tra Norvegia, capolista del gruppo dell’Italia, e Moldavia, valido per il girone di Qualificazione ai Mondiali, i due commissari tecnici hanno reso note le loro scelte. Di seguito le formazioni: Norvegia (3-4-3): Nyland; Lysaker Heggem, Ajer, Wolfe; Ryerson, Odegaard, Berge, Myhre; Sorloth, Haaland, Nusa. All.: Solbakken. Moldavia (5-3-2): Avram; Reabciuk, Platica, Baboglo, Craciun, Motpan; Rata, Ionita, Caimacov; Nicolaescu, Postolachi. All.: Clescenco.
La classifica del Gruppo I:
1) Norvegia 12 (+11)
2) Italia 9 (+5)
3) Israele 9 (+4)
4) Estonia 3 (-8)
5) Moldavia 0 (-12)
Foto: Instagram Haaland