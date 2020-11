Norvegia, il Ct Lagerback ha composto una squadra d’emergenza per affrontare l’Austria

La Norvegia scenderà in campo contro l’Austria mercoledì con una squadra completamente ridisegnata e priva delle sue stelle, come ad esempio Erling Haaland e Martin Odegaard.

I giocatori dovranno osservare la quarantena dopo essere stati in contatto con Omar Elabdellaoui, giocatore risultato positivo. Questo evento ha portato al rinvio della gara con la Romania, il governo norvegese ha imposto alla squadra di non viaggiare e di rispettare il periodo di isolamento.

Ma la Federazione ha annunciato che la partita di Nations League contro gli austriaci si giocherà regolarmente, il Ct Lagerback è stato costretto a comporre una squadra d’emergenza per l’occasione.

Foto: Twitter Ufficiale Norvegia