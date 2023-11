Norvegia, Haaland salta la gara con la Scozia per infortunio: il comunicato

La Norvegia ha comunicato sul suo sito che l’attaccante del Manchester City Erling Haaland non parteciperà alla gara contro la Scozia a causa di un infortunio. Ecco la nota della Nazionale:

Erling Braut Haaland, in consultazione con il direttore medico Ola Sand e il manager della nazionale Ståle Solbakken, ha deciso di ritirarsi dalla gara di qualificazione al Campionato Europeo contro la Scozia. Haaland ha subito un infortunio al piede durante la partita contro le Isole Far Oer di giovedì e non è quindi disponibile per giocare a Glasgow.

Foto: instagram Haaland