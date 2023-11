Norvegia, Haaland salterà la sfida contro la Scozia: problema alla caviglia

Erling Haaland saltera’ domenica la partita di qualificazione agli Europei della Norvegia contro la Scozia a causa di un problema alla caviglia. Haaland si e’ infortunato giovedì giocando in amichevole nell’amichevole vinta 2-0 dalla Norvegia contro le Isole Faroer. Il medico della squadra Ola Sand ha detto che l’infortunio al piede ha lasciato Haaland dolorante e con movimenti limitati. La partita di domenica a Glasgow non influira’ sulle possibilita’ di qualificazione di nessuna delle due squadre. La Scozia si è già’ qualificata per gli Europei del prossimo anno in Germania, mentre la Norvegia è terza nel girone e non puo’ qualificarsi direttamente ma resta in corsa per un posto nei playoff.

Foto: instagram Haaland