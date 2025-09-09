Norvegia esagerata: 11-1 alla Moldavia. Cinquina di Haaland
09/09/2025 | 22:50:32
La Norvegia umilia la Moldavia a Oslo: 11-1 il finale della gara, per i norvegesi primo posto del Gruppo I sempre più solido. Il solo Haaland ne segna 5, ma un altro grande protagonista della sfida è l’emergente Aasgaard, che ne segna 4 in meno di mezz’ora. In gol anche Odegaard e Ostigard.
Norvegia-Moldavia 11-1
(6′ Myhre, 11′, 36′, 43′, 52′, 83′ Haaland, 46′ Odegaard, 67, 76′, 78′, 91 Aasgaard, 74′ Ostigard (M))
CLASSIFICA GRUPPO I
Norvegia 15 (5 partite giocate)
Italia 9 (4)
Israele 9 (5)
Estonia 3 (5)
Moldavia 0 (5)
FOTO: X Norvegia