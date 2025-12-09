Norton-Cuffy, il decollo continua. Ma per ora il mercato può attendere

09/12/2025 | 17:52:06

Daniele De Rossi lo aveva detto alla vigilia di Udinese-Genoa: “Norton-Cuffy ha un potenziale inesplorato e incredibile, la fisicità di tanti calciatori al vertice in Europa, deve capire bene il nostro calcio. Gli sto facendo vedere i video di Bellanova, può diventare il più forte di tutti”. Il gol in Friuli, tre punti pesanti per il Genoa, ha rappresentato il giusto premio, ma l’esterno destro classe 2004 aveva già proposto belle cose, evidenziando qualità importanti. Un autentico affare per il club rossoblù, tre milioni – bonus compresi – e una percentuale da futura vendita per strapparlo all’Arsenal. Adesso si tratta di capitalizzare al massimo il suo rendimento, sapendo che a gennaio bisognerà resistere e rinviare qualsiasi decisione sul futuro alla prossima estate. Norton-Cuffy ha gli occhi di diverse big anche italiane (Juve e Napoli comprese) addosso, ma adesso la missione è quella di condurre il Genoa verso lidi tranquilli. E con l’avvento di De Rossi i riscontri sono già molto positivi.

foto instagram genoa