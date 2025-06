Nonato sfida l’Inter: “È un momento incredibile, dobbiamo godercelo”

28/06/2025 | 23:40:46

Gustavo Nonato, centrocampista del Fluminense in prestito dal Santos, stella del club brasiliano, è intervenuto ai microfoni dei canali FIFA a 2 giorni dalla sfida contro l’Inter, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club: “È un momento incredibile per me, per la squadra, per i tifosi, per il nostro Paese. Abbiamo quattro squadre brasiliane agli ottavi di finale, quindi è una sensazione incredibile. Dobbiamo godercelo ora, riposarci un po’, ma goderci questo momento perché è unico nella storia del club. Per noi non è una sorpresa (che le squadre brasiliane stiano avendo successo, ndr) perché conoscevamo già il nostro livello di gioco, la nostra qualità. Questo torneo ci offre l’opportunità di mostrare la qualità del campionato brasiliano”.

Foto: Instagram Nonato