Nona vittoria azzurra: Mancini eguaglia il record di Pozzo

L’Italia vince ancora, stasera contro il Liechtenstein per 0-5. Qualificazione per i prossimi Europei del 2020 già messa in tasca e primo posto nel gruppo J ormai blindatissimo. Gli azzurri tornano, dopo tanto tempo, a entusiasmare proponendo un gioco piacevole e basato sulla qualità. Con il successo di questa sera sono ben 9 (8 match di qualificazione più l’amichevole con gli USA) le vittorie consecutive ottenute dalla Nazionale di Roberto Mancini che così eguaglia il record di Vittorio Pozzo, leggendario commissario tecnico degli anni trenta che conquistò due Mondiali e una Olimpiade. L’attuale ct, dunque, stacca Ferruccio Valcareggi e Giovanni Trapattoni e pensa alla gara d’esordio di Euro 2020, in programma il 12 giugno proprio all’Olimpico di Roma, con maggiore fiducia.

Foto: vivoazzurro