Non solo Scamacca, anche Frattesi sempre più in orbita Inter

Abbiamo parlato di Scamacca, ma non ci dimentichiamo di Davide Frattesi. Come già segnalato nei mesi scorsi, il centrocampista resta un obiettivo dell’Inter per la prossima estate all’interno di una trattativa che potrebbe anche essere staccata da quella riguardante l’attaccante romano. Ricordiamo inoltre che alla Roma spetta il 30% della futura rivendita di Frattesi, sempre più in orbita nerazzurra e monitorato da Marotta e Ausilio.

FOTO: Instagram Frattesi