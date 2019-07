Non solo Rog, il Cagliari spinge per Nandez: confermato il possibile doppio colpo a centrocampo

Il Cagliari si appresta ad abbracciare Marko Rog e intanto spinge per Nahitan Nandez. Per il croato, come vi abbiamo anticipato, già da venerdì scorso il club isolano era balzato in pole per un affare da circa 15 milioni. Rog oggi non si è allenato, ennesima conferma dell’imminente via libera del Napoli per le visite. Ma il Cagliari resta sempre in corsa per Nandez: il centrocampista del Boca Juniors è finito sul taccuino rossoblù dalla scorsa estate, è tornato prepotentemente di moda negli ultimi giorni, stavolta con la possibilità di chiudere l’operazione. Confermato, dunque, il possibile doppio colpo a centrocampo per il Cagliari.

Foto: referi