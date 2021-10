Non solo potenza, Haaland è un cecchino: tiro al bersaglio da urlo. Il video

Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, si è cimentato in un allentamento abbastanza particolare. L’ariete norvegese, infatti, ha disposto tre palloni l’uno sopra l’altro, andando poi a calciarli singolarmente in direzione di un bersaglio posizionato nel set della porta di fronte a lui. Il risultato? Lo vedrete nel video che segue.

He does not miss…@ErlingHaaland is ridiculous! 😳 pic.twitter.com/1xspqH6VvA

