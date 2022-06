Non è di Paul Pogba l’unico addio di giornata in casa Manchester United. Attraverso i propri canali ufficiali, i Red Devils hanno ufficializzato la separazione anche da Jesse Lingard, che non rinnoverà il proprio contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Un altro prodotto dell’Academy che lascerà il club.

Foto: Twitter Lingard