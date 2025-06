Non solo Morata, il Como va all’assalto di Thiaw

26/06/2025 | 14:52:02

Non soltanto Morata, il Como ha messo la freccia anche per il difensore centrale Malick Thiaw. Ci sono conferme rispetto all’anticipazione di Radio Rossonera, il club lariano (che a gennaio aveva inseguito invano Theo Hernandez) pronto a proporre un ingaggio superiore – con i bonus – ai 4 milioni a stagione per fare un pacchetto completo che comprenderebbe anche Alvaro Morata. In quest’ultimo caso manca ancora l’ok del Galatasaray che dovrebbe arrivare presto. Per Theo Hernandez a gennaio il Como aveva messo sul tavolo una cifra vicina ai 40 milioni, la stessa cifra potrebbe servire per chiudere la doppia operazione con il Milan.

Foto: Instagram Thiaw