Non solo l’emergenza infortuni, per il Napoli c’è un altro ostacolo: l’Atalanta viaggia fortissima fuori casa. Il dato

Il Napoli vuole subito dimenticare il 2-2 con il Sassuolo e tornare alla vittoria. Questa sera la squadra di Spalletti sfiderà l’Atalanta, ma l’emergenza infortuni in casa azzurra incombe. Out i lungodegenti Osimhen e Anguissa, oltre al giovane Zanoli, positivo al Covid e a Manolas. Dalla trasferta di Reggio Emilia il Napoli è uscito con le ossa rotte, e non solo per la delusione del risultato finale. Ko Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly. Spalletti dovrà saper gestire questo momento complicato e compattare il gruppo. Tuttavia l’Atalanta non è di certo l’avversario più comodo da affrontare. Infatti i bergamaschi hanno vinto le ultime quattro trasferte di fila, 8 delle ultime 9 di Serie A e un solo pareggio.

FOTO: Twitter Napoli