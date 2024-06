Nuovi aggiornamenti sul profilo di Strand Larsen. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari, non c’è solo il Bologna (che per affondare aspetta l’evoluzione della vicenda Zirkzee) sul centravanti classe 2000 del Celta Vigo. Il centravanti svedese, in Italia, è seguito anche dal Napoli, che ha sempre Lukaku come prima scelta, e dalla Roma.

Foto: Instagram Strand Larsen