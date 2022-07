Non solo Di Maria, anche Vlahovic al J medical per le visite mediche

Non solo Angel Di Maria. Al J Medical di Torino è arrivato da pochi minuti anche Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo si è presentato al centro medico di casa Juve per le visite mediche di routine per la stagione 2022-2023. Arrivo che ha mandato in delirio le centinaia di tifosi bianconeri presenti.

Foto: Twitter Juventus