Non solo campione del Mondo, la Spagna arriva a 38 gare senza sconfitte. Tolto il record all’Italia

20/07/2026 | 00:25:58

Altro record e titolo per la Spagna, grazie alla vittoria della finale del Mondiale. La compagine iberica ottiene il 38° risultato utile di fila e supera in vetta l’Italia di Mancini, che era a 37. Serata quindi da ricordare assolutamente per le furie rosse.

Spagna che è la Nazionale più vincente degli anni 2000, con 2 Mondiali e 3 europei vinti, oltre le Nations League. Seconda doppietta Europeo Mondiale dopo il 2008-2010, e chance di fare il tris, che nel 2012 fecero con un secondo europeo vinto.

Foto: X FIFA World Cup