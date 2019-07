Ancelotti: “Non scambierei Insigne con Icardi. James? Serve pazienza. Su Koulibaly capitano…”

Primo incontro con la tifoseria per Carlo Ancelotti a Dimaro. In sua compagnia sul palco allestito in piazza anche Faouzi Ghoulam e Giovanni Di Lorenzo. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dall’allenatore del Napoli:

“Lozano o Icardi Sono due giocatori diversi, uno un finalizzatore legato ad un ruolo di centravanti, l’altro è più un attaccante moderno che può giocare in tante direzioni. Sono tutti nomi interessanti, il problema è che a giocatori di questo livello non è interessato solo il Napoli ma tante altre squadre”.

“Koulibaly non è il capitano perché ci sono delle gerarchie da rispettare, ma per me la fascia non è così importante, può essere capitano anche qualcuno che non ha la fascia, che è rispettato dai compagni e rappresenta un esempio. Il capitano è una responsabilità importante perché rappresenta la squadra con il comportamento e la serietà, ma in una squadra è importante avere tanti giocatori che mostrano serietà, Faouzi potrebbe essere tranquillamente capitano in questo senso”.

“Non lo so se Verdi andrà al Torino, per il momento si sta allenando qui e lo sta facendo bene. Poteva giocare qualche partita in più lo scorso anno, ha fatto però molto bene contro la Roma, il Torino. Non ha espresso tutto il suo potenziale ma avuto problemi alla caviglia, problema muscolare, è una situazione che valuteremo se ci sarà la volontà del giocatore di andare altrove”.

“Per arrivare in fondo alla Champions al Napoli manca ancora qualcosa sicuramente. L’anno scorso abbiamo beccato un girone difficilissimo, quest’anno vogliamo migliorare la nostra qualità sotto tutti gli aspetti, sperando di non beccare un girone così difficile. Abbiamo beccato la squadra che ha vinto la Champions dalla terza fascia, ed abbiamo avuto il piacere di batterli quando abbiamo giocato al San Paolo.”

Sul mercato: “Non c’è molta chiarezza su questo. Questa è una società strutturata con il direttore sportivo con cui parlo tutti i giorni, con cui si fanno valutazioni della rosa in tutti i momenti. Alla fine della stagione si valuta come migliorare la rosa, poi ci si scontra con il mercato. Tutti vorrebbero comprare Messi, ma ci sono giocatori incedibili, che hanno piacere di venire al Napoli, altri vogliono vedere cosa succede sul mercato per poi decidere se venire a Napoli o meno. Noi cerchiamo giocatori funzionali e motivati, se il Napoli viene considerata una priorità allora si fanno tutti gli sforzi, altrimenti si cerca altro. Non scambierei Insigne con Icardi. Insigne è il capitano del Napoli e siamo tutti contenti che resti qua!”.

Sul modulo del Napoli per la prossima stagione: “Sarà lo stesso dello scorso anno, è rimasto il 4-4-2 tutto l’anno e rimarrà così anche quest’anno, alternando in fase di costruzione. Si parla tanto di sistemi, 4-4-2, 3-5-2, ma i numeri sono legati sono all’aspetto difensivo, quando la squadra non ha la palla. Noi non attacchiamo mai con quattro difensori, a volte tre o due, anche i centrocampo a volte tre o due, a volte gli attaccanti sono quatto. La dicitura del sistema di gioco è legata solo all’aspetto difensivo, si può vedere solo e non sempre in alcune situazioni quando la palla non ce l’hai”.

Su James: “Non so se arriva, ce lo auguriamo! Lo conosco molto bene, può giocare in qualsiasi posizione del centrocampo, dietro la punta, a destra, anche perché a noi piace utilizzare le ali pure ma giocatori che giocano dentro al campo anche se sono esterni, il posizionamento eventuale non è problema, è molto adattabile e può giocare in tante posizioni. Non sto a pensare alla “10” a James. L’importante è che sia la maglia azzurra, e poi si vede! C’è molta attesa e frenesia, ma ci vuole tempo e pazienza”.



Il mercato in uscita in casa partenopea vede Hysaj possibile partente insieme a Mario Rui, ma il tecnico romagnolo precisa: “Al momento abbiamo tre terzini, Di Lorenzo, Malcuit ed Hysaj che arriverà il 12, mentre sulla sinsitra due terzini che sono Mario Rui e Ghoulam. L’anno scorso per Faouzi è stato un anno di recupero, si è presentato in condizione ottimale. Non abbiamo intenzione di cedere nessuno, ma se c’è la volontà da parte di qualcuno di intraprendere altre esperienze le prenderò in considerazione”.