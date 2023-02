“Non hai mai vinto niente”. Gasperini reagisce alle provocazioni dei tifosi del Milan lanciandogli un panino

Curioso siparietto domenica sera, al termine di Milan-Atalanta, che ha come protagonista il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini. L’allenatore stava uscendo dal centro di Milano quando è stato provocato da alcuni tifosi rossoneri che gli impedivano il passaggio con la sua auto.I tifosi, riconoscendolo, hanno anche iniziato ad insultarlo, dicendogli: “Non hai mai vinto nulla”, “Non sei nessuno”, “Perdente”.

Così Gasperini ha abbassato il finestrino dell’automobile reagendo alle provocazioni con il lancio di un panino che stava mangiando.

Il video è diventato virale ovunque sui social.

Following Milan’s win over Atalanta, Gian Piero Gasperini was mocked by the Rossoneri fans and he responded by throwing a sandwich at them. It was thrown back at him too. pic.twitter.com/2ktMrBcUfS

