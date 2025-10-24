Non è Ziolkowski il problema della Roma. Gasp tradito sul mercato estivo

24/10/2025 | 13:12:03

Tanti processi a Jan Ziolkowski, il giovane difensore centrale polacco sostituto durante Roma–Viktoria Plzen per gli errori commessi in occasione del primo gol. Lui non l’ha presa bene, Gasperini a fine partita ha detto che non è ancora pronto, il suo talento non si discute ma non può essere certamente quello il problema della Roma. Anche perché Ziolkowski avrà tempo e modo per inserirsi nei meccanismi giallorossi e per non ripetere certi errori. Ma il vero problema della Roma è un altro e chiama il mercato, ovvero il fatto che Gasperini non sia stato accontentato la scorsa estate quando – Bailey a parte – aveva chiesto un altro esterno offensivo e un altro centravanti a prescindere dall’arrivo di Ferguson. La Roma ha anche raccolto tanto in campionato, ma certi difetti non possono essere mascherati. E Gasperini andava accontentato quando c’era la possibilità di farlo, coprendo i ruoli chiave per la sua filosofia.

Foto: Instagram Roma