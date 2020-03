Non c’è Juve-Milan, Pioli concede un giorno di riposo ai suoi

Con il rinvio di Juventus-Milan di Coppa Italia, al rientro in pullman da Torino ieri sera, Stefano Pioli ha comunicato alla squadra che avrebbe avuto un giorno di riposo. Ibra e compagni, dunque, si ritroveranno a Milanello direttamente domani mattina per la ripresa in vista della gara col Lecce di lunedì, in attesa comunque dei provvedimenti in corso. Intanto, il club comunica la chiusura dello Store di Casa Milan e il Museo Mondo Milan fino a domenica 8 marzo.

Foto: website AC Milan