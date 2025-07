Non basta super Di Gregorio, Gonzalo Garcia fa volare il Real ed elimina la Juve: 1-0

01/07/2025 | 22:59:12

Il Real vince 1-0 contro la Juventus: 1-0, decide Gonzalo Garcia. La prima palla gol arriva dopo appena 7′. Ed è a tinte bianconere. Grandissima azione sull’asse Yildiz-Kolo Muani: i due attaccanti della Juve si scambiano il pallone sulla trequarti difensiva, ripartono e, poi, il turco serve il francese in profondità. Solo davanti a Courtois, Kolo Muani tocca sotto il pallone ma lo mette alto sopra la traversa. Al 30′ la risposta degli uomini di Xabi Alonso. I Blancos liberano Valverde sulla destra, che serve Bellingham al centro. La conclusione dell’inglese, da pochi passi dalla porta, viene deviata con un grande intervento di piede da Di Gregorio. In pieno recupero ci prova Valverde dalla distanza, ma Di Gregorio vola e allunga in calcio d’angolo. Al 54′ i Blancos passano in vantaggio: sugli sviluppi di un angolo ribattuto, il pallone giunge a destra da Alexander-Arnold, che crossa in mezzo. Garcia è solo a centro area e batte di testa Di Gregorio. Al 61′ è ancora Di Gregorio a rendersi protagonista. Azione insistita di Vinicius, poi il pallone dopo un rimpallo diventa buono per Valverde, che tenta la rovesciata: il portiere della Juve è attento a deviare d’istinto sul primo palo. Così come al 72′, quando con un altro grande intervento d’istinto nega il raddoppio ad Arda Guler, autore di una grandissima conclusione dal limite dell’area. Finisce agli ottavi di finale l’avventura della Juve al Mondiale per club. Il gol di Gonzalo Garcia al 54’ lancia il Real Madrid ai quarti di finale, dove affronterà la vincente di Borussia Dortmund-Monterrey.

Foto: Instagram Real