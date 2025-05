Non basta la tripletta di Mbappé, il Barcellona si prende il Classico: 4-3. E si avvicina sempre più alla Liga

11/05/2025 | 18:20:34

Grande spettacolo nel Classico tra Barcellona e Real Madrid! La partita si apre con la doppietta di Kylian Mbappé in appena quattordici minuti: la prima rete arriva su calcio di rigore, mentre la seconda sfruttando al meglio l’assist di Vinicius. Al 19′ arriva la risposta dei blaugrana che riaprono la gara grazie alla rete di Eric Garcia. E qui inizia la rimonta. Al 32′ la rete di Lamine Yamal ristabilisce la parità, poi sale in cattedra Raphinha che cala la doppietta e porta il risultato sul 4-2 per gli uomini di Flick prima dell’intervallo. Nella ripresa, al 70′, è ancora Kylian Mbappé a trovare la via del gol e la tripletta personale per riaccendere – qualora ci fosse stato bisogno – la gara. Al 95′ Fermin Lopez trova – momentaneamente – la rete del 5-3, ma il VAR ferma tutto e annulla per un tocco di mano. Termina così 4-3 all’Estadio Olimpico, il Classico è del Barcellona che, a tre giornate dalla fine del campionato, vola a +7 sul Real avvicinandosi sempre più alla Liga.

Foto: Instagram Barcellona